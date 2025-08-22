venerdì, Agosto 22, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Fiamme in uno stabilimento di stoccaggio rifiuti: allarme a Cagliari

Il Faro
Spread the love

Allarme incendio, all’alba di oggi, in via Nervi a Cagliari.

l rogo si è scatenato presso uno stabilimento di stoccaggio e smaltimento rifiuti, con le fiamme che sono divampate, per cause ancora in corso di accertamento, in una cisterna per la raccolta di oli esausti e altri contenitori di inerti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari: in azione una squadra col supporto di due autobotti e del carro autoprotettori, che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme ed alla messa in sicurezza dell’area prima che l’incendio potesse propagarsi ad alcuni automezzi e all’intera struttura.
Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Fiamme in uno stabilimento di stoccaggio rifiuti: allarme a Cagliari – L’Unione Sarda.it

Potrebbe anche interessarti

Vettura ribaltata su un fianco nel canaletto con al suo interno due persone.

Il Faro

Dipartimento – bozza di accordo sul Fondo Amministrazione 2020 

Il Faro

Pubblicazione decreto modalità di svolgimento esame di fine corso concorso interno a n.762 posti per capo squadra

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *