Fiamme in uno stabilimento di stoccaggio rifiuti: allarme a Cagliari

Allarme incendio, all’alba di oggi, in via Nervi a Cagliari.

l rogo si è scatenato presso uno stabilimento di stoccaggio e smaltimento rifiuti, con le fiamme che sono divampate, per cause ancora in corso di accertamento, in una cisterna per la raccolta di oli esausti e altri contenitori di inerti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari: in azione una squadra col supporto di due autobotti e del carro autoprotettori, che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme ed alla messa in sicurezza dell’area prima che l’incendio potesse propagarsi ad alcuni automezzi e all’intera struttura.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

