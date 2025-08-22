Fumo nell’ospedale di Merano, intervenuti 150 vigili del fuoco

Spread the love

ANSA – Una fuoriuscita di gas refrigerante dall’impianto di refrigerazione, nella cucina dell’ospedale di Merano invasa dal fumo, ha causato giovedì sera un dispiegamento su vasta scala dei vigili del fuoco.

Un vigilante dell’ospedale si è accorto del problema durante il suo giro di perlustrazione e ha subito fatto scattare l’allarme.

All’inizio si sospettava un incendio.

Alzato il livello di allerta, sono arrivati sul posto tutti i vigili del fuoco della città di Merano e di Lagundo

In totale circa 150 operatori, di cui circa 30 vigili del fuoco con autorespiratore.

Già dai primi controlli, però, si è capito che non si trattava di un rogo, ma di un sistema refrigerante difettoso: il gas di raffreddamento era fuoriuscito a causa di un tubo che perdeva. Fortunatamente, quindi, non c’era alcun pericolo per pazienti e personale e non è stata necessaria l’evacuazione.

La ventilazione del seminterrato su larga scala è stata complessa, ma anche questo problema è stato risolto con successo dai vigili del fuoco insieme al reparto tecnico e l’unità d’emergenza dell’ospedale.