Guerra Ucraina, Trump: “All’incontro Putin-Zelensky preferirei non esserci”

Fa incontrare Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è come mescolare “l’olio e l’aceto”, ha detto Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito che i tempi del percorso di pace in Ucraina non sono così rapidi come si aspettava qualche mese fa. “Spero che tra due settimane sapremo se ci sarà la pace”, ha dichiarato in un’intervista con il conduttore radiofonico Todd Starnes ribadendo un concetto già espresso dopo i vertici in Alaska e a Washginton quando aveva detto che bisognava aspettare “una o due settimane” per avere un quadro più preciso

“Quando e se, si spera”, verrà firmato un accordo di pace tra Russia e Ucraina, dovrà essere “risolto il problema della legittimità della persona che firmerà questi accordi” da parte di Kiev. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, riferendosi al presidente Volodymyr Zelensky, il cui mandato è scaduto nel maggio del 2024 senza che si tenessero nuove elezioni a causa della legge marziale vigente nel Paese.