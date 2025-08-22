Incidente a Foggia, scontro tra auto e furgone: morta ragazza di 28 anni, 4 feriti

Spread the love

Drammatico incidente stradale oggi, giovedì 21 agosto in Puglia: una donna di 28 anni è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite in seguito allo scontro tra un’auto e un furgone verificatosi intorno alle 11 lungo la strada provinciale 115, che collega Troia a Foggia, le cui cause sono ancora in via di accertamento.

Due i mezzi coinvolti: un furgone Ducato con sette persone a bordo (molto probabilmente braccianti agricoli) e una Seat Ibiza che trasportava cinque persone tra cui la vittima, che era alla guida e di cui non è stata ancora resa nota l’identità. Nell’impatto la 28enne è stata sbalzata fuori dal veicolo ed è morta sul colpo. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. I feriti, che non sarebbero in pericolo di vita, sono stati trasportati in ospedale. Ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto hanno operato vigili del fuoco, che hanno dovuto bonificare tutta la zona, e carabinieri, che stanno procedendo con tutte le indagini del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.

FANPAGE.IT