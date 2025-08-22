Leucemia linfatica cronica: scoperti nuovi marcatori per riconoscere le forme più aggressive grazie agli RNA circolatori

Spread the love

Un team internazionale di ricercatori ha compiuto un passo importante nella comprensione della leucemia linfatica cronica (CLL), una delle forme più diffuse di tumore del sangue. La scoperta riguarda alcuni RNA circolari, molecole speciali di RNA ancora poco conosciute ma promettenti e che si sono rivelate indicatori chiave per marcare le forme più aggressive della malattia con alterazioni cromosomiche che aumentano la produzione della proteina BCL3.

Grazie a metodologie avanzate di sequenziamento e raffinati algoritmi informatici, i ricercatori hanno analizzato per la prima volta il trascrittoma circolare, l’insieme degli RNA che invece di presentarsi nella solita forma “a filo” sono chiusi a cerchio, in pazienti affetti da una rara forma aggressiva di leucemia linfatica cronica (circa l’1% dei casi diagnosticati). Hanno identificato così alcuni RNA circolari molto abbondanti nelle cellule maligne e nello specifico le due molecole circCORO1C e circCLEC2D presenti in quantità elevate nei casi più gravi della malattia.

Tra i protagonisti dello studio Circular RNA signature of aggressive CLL with t(14;19)(q32;q13). An ERIC study, pubblicato sulla rivista «Journal of Hematology & Oncology», spiccano i giovani ricercatori Eleonora Roncaglia ed Enrico Gaffo del Centro Nazionale di ricerca Sviluppo di Terapia genica e Farmaci a RNA, finanziato dal programma NextGeneration EU (PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca), che hanno condotto un’analisi pionieristica sugli RNA circolari nelle cellule leucemiche.

«Queste molecole possono diventare veri e propri marcatori di aggressività tumorale. La loro scoperta ci permette di prevedere con maggiore precisione l’evoluzione della malattia e, in futuro, potrebbero diventare nuovi bersagli per lo sviluppo di farmaci a RNA – spiega la prof.ssa Stefania Bortoluzzi del Dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche dell’Università di Padova, co-coordinatrice dello studio insieme al dott. Andrea Visentin, che ha raccolto i campioni dalla Svezia alla Grecia, agli Stati Uniti e alla Cina.

Lo studio ha richiesto, infatti, un grande sforzo internazionale che ha coinvolto 28 centri di ricerca e ospedali in 12 Paesi, ma il coordinamento scientifico è stato curato dall’Università di Padova, con un ruolo centrale svolto dai laboratori di Medicina Computazionale, Ematologia e Biologia Molecolare. I ricercatori padovani hanno guidato la raccolta e l’analisi dei campioni, confrontando cellule tumorali aggressive, forme comuni della leucemia e cellule sane del sistema immunitario.

