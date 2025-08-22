Palazzina in fiamme a Vibonati, distrutta dal rogo: paura nella notte

Spread the love

Paura questa notte per un incendio divampato a Villammare, nel comune di Vibonati. Subito prima dell’una i Vigili del Fuoco sono intervenuti con le squadre di Sala Consilina e Policastro, supportate da un’autoscala partita da Eboli e un’autobotte da Salerno, per estinguere le fiamme divampate all’interno di uno stabile, costituito prevalentemente da legno e lamiere, che è andato totalmente distrutto. Interessate dal rogo anche le due abitazioni adiacenti.

Non si conoscono ancora le cause scatenanti l’incendio che non ha fatto registrare feriti. In mattinata c’è stato anche l’avvicendamento delle squadre di soccorso per completare l’opera di bonifica e messa in sicurezza. Sul posto anche la Polizia Locale e Carabinieri.

