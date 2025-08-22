Spread the love

Tre minorenni di età compresa tra i 16 e 17 anni sono stati ricoverati in ospedale dopo essersi ubriacati e barricati in casa. Il fatto è successo in un paese della Valtidone.

Visto che i tre minorenni non rispondevano a carabinieri e sanitari chiamati sul posto dai vicini infastiditi dagli schiamazzi, è stato necessario far intervenire i pompieri.

I vigili del fuoco hanno aperto la porta dell’appartamento dopodiché i tre, che erano in evidente stato di alterazione, sono stati trasportati in ospedale.

https://www.liberta.it/news/ragazzini-ubriachi-fradici-barricati-in-casa-intervengono-i-pompieri/59027