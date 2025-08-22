Sbaglia manovra, l’auto cade dal parcheggio rialzato e rimane in bilico sul muretto: due feriti

Spread the love

Alle ore 10 circa, i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti, con una squadra e l’autogru della sede centrale, a Cordenons dove, probabilmente per un errore di manovra, un’autovettura è caduta per circa 1 metro e mezzo, da un parcheggio rialzato, finendo con la parte anteriore appoggiata ad un albero e rimanendo in bilico tra il muretto del parcheggio e il marciapiede sottostante senza coinvolgere passanti e neanche altre autovettura.

All’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco, l’uomo è la donna che si trovavano all’interno del veicolo incidentato erano feriti e bloccati all’interno dell’abitacolo della vettura; i vigili del fuoco hanno provveduto ad una prima e veloce messa in sicurezza, stabilizzando il veicolo per evitare che durante le operazioni di soccorso cadesse mettendo a rischio l’incolumità dei soccorritori poi, utilizzando cesoie e divaricatore oleodinamici, hanno creato un varco tra le lamiere dell’abitacolo dal quale, operando in piena sinergia con il personale sanitario, hanno estratto i due feriti che, presi in consegna dai sanitari, sono stati ospedalizzati.

