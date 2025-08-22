Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI POTENZA

In data 21 agosto alle ore 16:40 il personale VVF delle sedi di Pescopagano e di Melfi è intervenuto sulla SS 655 Bradanica al km 42 + 400 per un incidente stradale.

Nello scontro frontale tra una vettura e un mezzo pesante, sono decedute due donne che erano all’interno della macchina. Sul posto quattro automezzi VvF con 10 operatori.

Attualmente la statale è chiusa al traffico.

Intervenuti il 118 con elisoccorso , Polizia Stradale, Carabinieri e Anas.