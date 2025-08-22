VIDEO – 12 morti nel crollo di un ponte in costruzione in Cina, 4 dispersi 

Spread the love

Almeno 12 persone sono morte e altre quattro sono disperse nel crollo di una parte di un ponte in costruzione in Cina, avvenuto venerdì, secondo quanto riportato dai media statali. Il video condiviso dai media statali mostrava il ponte rompersi improvvisamente dal centro e una parte di esso precipitare nel sottostante Fiume Giallo.

Secondo il Global Times, l’incidente è avvenuto dopo che un cavo di costruzione sul ponte Jianzha sul Fiume Giallo, lungo la tratta Qinghai della ferrovia Sichuan-Qinghai in Cina , si è spezzato durante i lavori. L’incidente ha causato 12 morti e quattro dispersi.

Quindici operai e un responsabile di progetto erano sul posto al momento dell’incidente, ha riferito CBS News, citando il quotidiano The People’s Daily. Il bilancio delle vittime era inizialmente stato di sette, ma la TV di Stato ha raddoppiato il numero, ha aggiunto CBS News.

