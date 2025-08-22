VIDEO – Paura in volo: una parte dell’ala del 737 della Delta Air Lines si rompe durante il volo

venerdì, Agosto 22, 2025
La Federal Aviation Administration sta indagando dopo che un flap dell’ala di un Boeing 737 si è parzialmente rotto prima dell’atterraggio in Texas martedì.

Il volo 1893 della Delta Air Lines era in volo dall’aeroporto internazionale di Orlando all’aeroporto internazionale di Austin-Bergstrom quando i passeggeri notarono che qualcosa si era parzialmente staccato dalla parte posteriore dell’ala.

“Abbiamo pensato che fosse una turbolenza violenta. L’aereo tremava”, ha detto la passeggera Shanila Arif alla CNN. “La signora davanti a noi ha aperto il finestrino e ci ha detto che era rotto. Ho aperto il finestrino e mi sono spaventata”.

Il video registrato da Arif mostrava il flap penzolare dietro l’ala, mentre l’aereo volava a centinaia di miglia orarie a migliaia di piedi di altezza.

