VIDEO – Portogallo, vigile del fuoco gravemente ustionato mentre le fiamme avvolgono l’autopompa

Un pompiere portoghese ha riportato gravi ustioni mentre le fiamme avvolgono la sua autopompa durante un incendio boschivo nella zona di Valverde che si sta rapidamente diffondendo. Il Portogallo sta affrontando la peggiore stagione degli incendi dal 2017, con numerose vittime.

È stato soccorso da un elicottero medico. In una settimana, gli incendi hanno causato tre morti e distrutto 274.000 ettari di vegetazione.

