Interventi sul territorio marchigiano
VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE
ANCONA – INCENDIO IN APPARTAMENTO
Nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 18:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Goito ad Ancona per un incendio sviluppatosi al terzo piano di una palazzina.
La squadra ha provveduto a spegnere le fiamme con l’utilizzo di alcuni estintori.
L’incendio ha provocato danni alla cucina e la propagazione di fumo ha interessato l’intero appartamento.
La Polizia locale è intervenuta per la gestione della viabilità.
Non si registrano feriti
Dal Comando di Ancona
———————————-
ANCONA – INCENDIO AUTOVETTURA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, poco dopo le 11:00, in via Geremia Fuà per l’incendio di un’autovettura alimentata a metano.
La squadra di Ancona, con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme utilizzando liquido schiumogeno, raffreddare il veicolo monitorandolo con termocamera e mettere in sicurezza l’area interessata.
Sul posto anche la Polizia Locale, che ha temporaneamente interdetto la viabilità nelle strade limitrofe.
Dal comando di Ancona