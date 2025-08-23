Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

ANCONA – INCENDIO IN APPARTAMENTO

Nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 18:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Goito ad Ancona per un incendio sviluppatosi al terzo piano di una palazzina.

La squadra ha provveduto a spegnere le fiamme con l’utilizzo di alcuni estintori.

L’incendio ha provocato danni alla cucina e la propagazione di fumo ha interessato l’intero appartamento.

La Polizia locale è intervenuta per la gestione della viabilità.

Non si registrano feriti

Dal Comando di Ancona

———————————-

ANCONA – INCENDIO AUTOVETTURA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, poco dopo le 11:00, in via Geremia Fuà per l’incendio di un’autovettura alimentata a metano.

La squadra di Ancona, con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme utilizzando liquido schiumogeno, raffreddare il veicolo monitorandolo con termocamera e mettere in sicurezza l’area interessata.

Sul posto anche la Polizia Locale, che ha temporaneamente interdetto la viabilità nelle strade limitrofe.

Dal comando di Ancona