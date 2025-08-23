sabato, Agosto 23, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

77enne caduta da una barca nell’acqua del lago di Como nei pressi di Lezzeno muore per arresto cardiaco

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Lezzeno località Casate ore 16 ca i Vigili del Fuoco di Como sono intervenuti con unità acquatiche presso una zona rocciosa e impervia del lago, a seguito della caduta in acqua di una donna di 77 anni da una barca. La donna, recuperata prontamente da alcuni astanti, è stata trovata in arresto cardiaco.
Sul posto sono giunte le squadre nautiche dei Vigili del Fuoco con moto d’acqua e imbarcazione. L’operazione di soccorso si è rivelata particolarmente complessa a causa della conformazione del luogo, caratterizzata da rocce e difficili condizioni di accesso.
I soccorritori dei Vigili del Fuoco si sono tuffati in acqua con barella galleggiante e attrezzature specifiche per il soccorso acquatico, raggiungendo la donna per coadiuvare il personale sanitario del 118, già intento nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare con medico e infermiere a bordo.
La donna, ancora in condizioni critiche, è stata caricata sull’imbarcazione dei Vigili del Fuoco e trasportata verso un punto di estrazione prestabilito, dove attendeva l’elisoccorso. Durante la navigazione, il personale dei Vigili del Fuoco ha continuato a supportare l’equipe sanitaria del 118 nelle manovre rianimatorie.
Presenti sul posto anche i Carabinieri e la Guardia Costiera per i rilievi di rito.

o.

Potrebbe anche interessarti

Tre lavoratrici 20enni si sentono male in azienda, i pompieri chiudono Corso Cavour

Il Faro

88° corso – Rientro allievi presso le strutture centrali

Il Faro

Interventi sul territorio di Ragusa

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *