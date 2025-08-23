A fuoco una legnaia nella marina di Palazzolo
I pompieri hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a contenere le fiamme a una parte della legnaia ed evitando la propagazione dell’incendio ad altre strutture.
Nel primo pomeriggio di sabato 23 agosto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Latisana è intervenuta con, un’autopompa e un’autobotte, nella marina di Palazzolo dello Stella per l’incendio di una legnaia.
Giunti sul posto i pompieri hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a contenere le fiamme a una parte della legnaia ed evitando la propagazione dell’incendio ad altre strutture della marina.
Terminate le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti bruciate e alla messa in sicurezza dell’intera area.
Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.
https://www.messaggeroveneto.it/cronaca/a-fuoco-una-legnaia-nella-marina-di-palazzolo-vqdsew9f