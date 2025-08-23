sabato, Agosto 23, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

A fuoco una legnaia nella marina di Palazzolo

Il Faro
Spread the love

I pompieri hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a contenere le fiamme a una parte della legnaia ed evitando la propagazione dell’incendio ad altre strutture.

Nel primo pomeriggio di sabato 23 agosto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Latisana è intervenuta con, un’autopompa e un’autobotte, nella marina di Palazzolo dello Stella per l’incendio di una legnaia.

Giunti sul posto i pompieri hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a contenere le fiamme a una parte della legnaia ed evitando la propagazione dell’incendio ad altre strutture della marina.

Terminate le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti bruciate e alla messa in sicurezza dell’intera area.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.

https://www.messaggeroveneto.it/cronaca/a-fuoco-una-legnaia-nella-marina-di-palazzolo-vqdsew9f

Potrebbe anche interessarti

Decreto di approvazione della graduatoria finale concorso interno per 313 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi d

Il Faro

Video -Consegna alle scuole dei banchi per la ripresa delle lezioni

Il Faro

Il Comando dei Vigili del Fuoco partecipa al campo scuola della Protezione Civile di Castelpetroso

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *