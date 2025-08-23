sabato, Agosto 23, 2025
Caccia MiG-29 dell’Aeronautica ucraina si schianta durante l’atterraggio; il pilota muore

Un caccia MiG-29 dell’Aeronautica delle Forze Armate dell’Ucraina si è schiantato durante l’atterraggio dopo essere rientrato da una missione di combattimento. L’informazione è stata confermata dalla pagina ufficiale Telegram dell’Aeronautica.

Secondo il comunicato, il pilota dell’aereo, maggiore Serhiy Bondar, nato nel 1979, non è sopravvissuto all’incidente. Aveva 46 anni al momento della tragedia.

L’Aeronautica ha riferito che squadre specializzate hanno già avviato i lavori per stabilire le cause dell’incidente

.

