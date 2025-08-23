sabato, Agosto 23, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Crollo di due solai all’interno di uno stabile.

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA

Da questa mattina, personale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza sta operando in via Lucrezia della Valle, nel centro storico della città, a seguito del crollo di due solai all’interno di uno stabile.

Nell’edificio, dichiarato inagibile dal Comune di Cosenza, non vi erano persone presenti all’interno. Le operazioni in corso sono finalizzate al recupero di due cani appartenenti a un presunto occupante abusivo.

Sul posto è presente anche personale della Polizia Municipale per le attività di competenza. L’area interessata è stata prontamente messa in sicurezza e rimane interdetta per motivi di pubblica incolumità.

Potrebbe anche interessarti

Roma, cerimonia di giuramento allievi 94esimo corso Vigili del fuoco

Il Faro

Incendi in zona Ardeatina e Falcognana a Roma, nuvola di fumo visibile dai Castelli Romani

Il Faro

Video – Incendio di una palazzina di te piani – salvate sei persone

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *