Ritrovato senza vita il pastore disperso.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Dalla tarda serata di ieri i Vigili del Fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di ricerca di un pastore che non aveva fatto rientro presso la propria abitazione dopo una giornata in alpeggio sul Monte Duria, nel territorio comasco.

Sul posto sono state inviate squadre SAF (Speleo Alpino Fluviali), unità Droni, il nucleo IMSI Catcher della Direzione Regionale Lombardia, specialisti TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e un UCL (Unità di Comando Locale).

L’Ufficio IMSI Catcher ha elaborato i dati del dispositivo telefonico dell’uomo, individuando una zona impervia e difficilmente raggiungibile. Alle prime luci dell’alba è stato attivato il reparto volo Lombardia: l’elicottero Drago 166, anch’esso dotato di tecnologia IMSI, ha raggiunto l’area identificata. Gli aerosoccorritori sono riusciti a localizzare l’uomo, purtroppo privo di vita.

Sono attualmente in corso le operazioni di recupero del corpo.

————————————

SS340 Porlezza ore 12.00 intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale. Tre veicoli coinvolti. Non si segnalano feriti. Vigili del fuoco in posto per la messa in sicurezza. Disagi al traffico

—————————————–

Ore 15.15 circa intervento di soccorso tecnico urgente in Como via Borsieri per incendio autovettura in transito spento dalla prima partenza dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio. Non si segnalano conseguenze per persone