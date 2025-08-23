VIDEO – 5 morti confermati e 49 feriti dopo il ribaltamento del pullman turistico in un incidente nello Stato di New York: fonti ufficiali

Spread the love

La polizia dello Stato di New York ha confermato il numero delle vittime in seguito all’incidente del pullman turistico avvenuto nella parte settentrionale dello stato di New York, venerdì 22 agosto.

In un comunicato diffuso venerdì 22 agosto, il NYSP ha dichiarato che a bordo c’erano 54 persone, di età compresa tra 1 e 74 anni, e che cinque di loro sono morte. Le restanti 49 persone sono rimaste ferite e trasportate negli ospedali locali. L’identità di nessuno è stata rivelata pubblicamente.

L’agente dello Stato di New York, James O’Callaghan, aveva precedentemente dichiarato ai giornalisti che tra le vittime c’era anche un bambino. Ma il maggiore Andre Ray della Polizia dello Stato di New York ha successivamente confermato in una conferenza stampa che non sono stati segnalati bambini deceduti. “Ci sono stati bambini trasportati in ospedale”, ha confermato. “Al momento non sono a conoscenza di gravi lesioni fisiche ai bambini”.

Ha anche affermato, secondo l’ultimo aggiornamento ricevuto, che “nessun altro era in pericolo di vita” e che “molte persone sono già state curate e successivamente dimesse”.