sabato, Agosto 23, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

VIDEO – Incendio a Teano, il capannone di rifiuti brucia ancora dopo una settimana

Il Faro
Spread the love

 A una settimana di distanza, è ancora in corso l’incendio divampato in un capannone adibito allo smaltimento di rifiuti di Teano, in provincia di Caserta; dallo scorso 16 agosto, giorno del primo intervento, i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro, senza sosta e anche durante le ore notturne. A complicare la situazione, il cedimento strutturale dell’edificio, che ha reso necessarie operazioni di abbattimento e rimozione delle strutture metalliche danneggiate dall’incendio tramite mezzi cingolati, ruspe e pale meccaniche.

Potrebbe anche interessarti

Ospedale dell’Annunziata di Cosenza: Babbo Natale arriva con l’autoscala dei Vigili del Fuoco

Il Faro

Vigili del fuoco e Provincia insieme per regalare un sorriso ai bambini ricoverati in ospedale

Il Faro

Torino, nella notte va in fiamme il tetto di un’abitazione a Novalesa

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *