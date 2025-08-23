VIDEO – Incendio a Teano, il capannone di rifiuti brucia ancora dopo una settimana

Spread the love

A una settimana di distanza, è ancora in corso l’incendio divampato in un capannone adibito allo smaltimento di rifiuti di Teano, in provincia di Caserta; dallo scorso 16 agosto, giorno del primo intervento, i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro, senza sosta e anche durante le ore notturne. A complicare la situazione, il cedimento strutturale dell’edificio, che ha reso necessarie operazioni di abbattimento e rimozione delle strutture metalliche danneggiate dall’incendio tramite mezzi cingolati, ruspe e pale meccaniche.