VIDEO -Ricerche in corso nel Comune di Castelveccana (VA) di un ragazzo che dopo essersi tuffato nel lago non è più riemerso.

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

23/08/25 Proseguono le ricerche del ragazzo inabissatosi nelle acque del lago Maggiore antistanti il comune di Castelveccana (Va)a

Dalle ore 16:00 di ieri, squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate in un intervento di soccorso nel comune di Castelveccana, in località Caldè, per la ricerca di un ragazzo che, secondo le testimonianze, dopo essersi tuffato nel lago non è più riemerso.

Sul posto stanno operando un battello pneumatico con a bordo i soccorritori acquatici, l’elicottero “Drago 153” del reparto volo Lombardia e i sommozzatori del nucleo regionale. Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta, ma al momento non hanno ancora dato esito.

L’intervento è tuttora in corso. Seguiranno aggiornamenti.