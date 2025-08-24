domenica, Agosto 24, 2025
Due vigili del fuoco di Columbia sono stati ricoverati in ospedale per il crollo del tetto durante un incendio

COLUMBIA, SC — Secondo il dipartimento dei vigili del fuoco di Columbia , due vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre intervenivano in un edificio in fiamme nelle prime ore di giovedì mattina.

I vigili del fuoco sono stati ricoverati in ospedale dopo essere stati salvati da un’attività commerciale in cui parte del tetto è crollato , ha dichiarato il dipartimento dei vigili del fuoco in un comunicato stampa. L’incendio è stato dichiarato sospetto dal dipartimento dello sceriffo della contea di Richland .

Secondo il comunicato , intorno alle 2:20 del mattino, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio al Dough Bar & Grill , situato all’incrocio tra Two Notch Road e Weir Road , nella zona di Dentsville, nella contea di Richland, vicino all’uscita 17 dell’Interstate 77.

