Un pomeriggio di relax si è trasformato in un incubo sulla spiaggia di Roccelletta di Borgia, ma si è concluso con un sospiro di sollievo grazie al gesto eroico di un vigile del fuoco fuori servizio.

Ieri, una bambina di poco più di un anno ha accusato un malore improvviso mentre giocava serenamente a riva, perdendo conoscenza e scatenando il panico tra i bagnanti e i suoi genitori.

La situazione, che rischiava di precipitare, è stata salvata dall’intervento rapido e lucido di Saverio Aloi, un vigile del fuoco che si trovava lì per caso. Mantenendo la calma nonostante il trambusto, Aloi ha applicato immediatamente delle manovre salvavita riuscendo a rianimare la piccola prima che fosse troppo tardi.

Poco dopo, il personale del 118 è arrivato sul posto, ha prestato le prime cure alla bambina e l’ha trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

https://www.calabriadirettanews.com/2025/08/24/eroe-in-spiaggia-vigile-del-fuoco-salva-una-bambina-a-roccelletta-di-borgia/