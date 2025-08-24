domenica, Agosto 24, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Hangar con 4 aerei distrutto da un incendio nel Brindisino

Il Faro
Spread the love

(ANSA) – BRINDISI, 24 AGO – Un hangar con all’interno almeno quattro aerei biposto è stato distrutto da un incendio nel corso del quale una persona è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale in codice rosso. E’ accaduto sulla strada Mesagne-San Donaci, in provincia di Brindisi. I Vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento l’incendio. Gli aerei sono stati distrutti dalle fiamme alimentate anche dal carburante presente nei serbatoi. (ANSA).

Potrebbe anche interessarti

Napoli, Lucia Lucarini argento nella sciabola femminile individuale alle Universiadi 2019, bene Alberto Arpino nella sciabola maschile a squadre

Il Faro

Crolla il solaio di una palazzina: sette famiglie fuori casa

Il Faro

Mobilità volontaria a domanda del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco non specialista

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *