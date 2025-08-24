Il vitello caduto in un dirupo recuperato dai vigili del fuoco

Spread the love

Un’operazione di soccorso complessa e delicata ha visto protagonisti i vigili del fuoco e l’elicottero Drago del reparto volo di Malpensa. Teatro dell’intervento la Valle Antigorio, dove un vitello era precipitato in un dirupo nella zona dell’Alpe Deccia, frazione di Cravegna nel comune di Crodo.

L’allarme è scattato sabato 23 agosto, quando è stata segnalata la caduta dell’animale in una zona particolarmente impervia. I vigili del fuoco volontari del distaccamento di Baceno si sono immediatamente attivati per raggiungere il luogo dell’incidente via terra, ma le caratteristiche del terreno hanno reso impossibile il recupero con i mezzi tradizionali.

La morfologia della Valle Antigorio, con i suoi pendii scoscesi e i terreni accidentati, ha trasformato quello che poteva sembrare un intervento di routine in un’operazione che ha richiesto mezzi e competenze specialistiche. Il dirupo in cui era caduto l’animale si è rivelato inaccessibile ai soccorritori via terra, rendendo necessario l’intervento aereo.

Le operazioni sono quindi riprese domenica 24 agosto in mattinata, con l’arrivo dell’elicottero del reparto volo di Malpensa. A bordo, oltre all’equipaggio specializzato, anche un veterinario, che ha sedato l’animale, riducendone lo stress e garantendo condizioni di sicurezza ottimali per il recupero.

L’operazione ha richiesto circa cinque ore di lavoro, protraendosi fino alle 13. Un tempo necessario per coordinare tutti gli aspetti dell’intervento: dalla valutazione delle condizioni dell’animale alla pianificazione delle manovre di recupero, dalla gestione degli aspetti veterinari alla sicurezza del volo in una zona montana particolarmente impegnativa.

