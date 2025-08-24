Incendio al deposito di trattamento rifiuti in contrada Martucci a Conversano

Spread the love

Conversano – Intorno alle 10 di stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti in un grosso deposito di trattamento rifiuti nella prima periferia del comune di Conversano, in contrada Martucci.

Sei squadre sono arrivate subito sul posto con due autobotti, lavorando fino al primo pomeriggio per estinguere tutti i roghi.

Le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Lovascio: “Un incendio, per fortuna, senza conseguenze, si è sviluppato questa mattina all’interno del reparto di stoccaggio dei rifiuti differenziati in Contrada Martucci. Sul posto sono intervenute tempestivamente sei squadre di vigili del fuoco e la polizia locale di Conversano e nel primissimo pomeriggio tutti i roghi sono stati domati. Al momento, le cause sono ancora in corso di accertamento. I rifiuti sono stati stoccati all’esterno e l’impianto sembrerebbe non aver subito danni. Non sono stati riscontrati danni ambientali, ma, in ogni caso, per cautela abbiamo allertato Asl e Arpa per le dovute verifiche che proseguiranno nei prossimi giorni. “

