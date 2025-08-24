Interventi sul territorio marchigiano
VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE
CASTELFIDARDO (AN) – INCENDIO DEPOSITO DITTA EDILE – Alle ore 23:45 di ieri i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Damiano Chiesa per l’incendio all’interno del deposito di una ditta edile stradale. Le squadre di Osimo e Ancona con due autobotti hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Cinque i veicoli coinvolti.
Sul posto anche i Carabinieri e il Funzionario dei Vigili del fuoco.
Dal Comando di Ancona
————————————
FERMO – INCIDENTI STRADALI – Due interventi per i Vigili del fuoco di Fermo nella serata di ieri.
Il primo a Grottazzolina,sulla SP Bolzetta dove un’auto è finita fuori strada. Il secondo, in via Alfieri a Porto Sant’Elpidio, due vetture si sono scontrate tra loro.
In entrambi i casi il personale dei Vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e a collaborare con i sanitari del 118 per i soccorsi.
Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge.
Dal Comando di Fermo
—————————-
ANCONA – RECUPERO IMBARCAZIONE – Alle 11:00 i Vigili del fuoco sono intervenuti, su richiesta della Capitaneria di porto, per un’imbarcazione in avaria a circa 20 miglia dal porto di Ancona.
Il Nucleo nautico ha provveduto al recupero trainandola fino all’interno del porto, in zona di sicurezza.
Dal Comando di Ancona