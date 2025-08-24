Schianto alla Rocca di Malgrate, l’auto si ribalta e lui tenta la fuga finendo nel lago: giovane salvato dai Vigili del fuoco

Spread the love

L’auto su cui viaggiavano si è ribaltata e uno dei ragazzi a bordo, probabilmente il ventenne al volante, ma i particolari sono ancora da accertare, sotto choc e forse per sottrarsi ai controlli dei carabinieri ha cercato di allontanarsi scendendo sulla spiaggia e finendo in acqua. E’ stato salvato dai vigili del fuoco intervenuti con un mezzo nautico. Rocambolesco incidente nella notte, intorno alle 4.30, alla Rocca di Malgrate.

I pompieri sono stati chiamati per uno schianto sulla strada a lago che collega Pare’ di Valmadrera a Malgrate. Coinvolti due giovani di 21 e 22 anni. Uno è stato estratto dalle lamiere della vettura ribaltata, l’altro, uscito dall’auto, in stato confusionale e probabilmente ubriaco, ha percorso il sentiero che porta fino alla riva e qui, non trovando altra via di fuga, è rimasto aggrappato ad un palo in mezzo all’acqua fino a quando una squadra nautica a bordo del battello pneumatico lo ha soccorso. Sul posto anche un mezzo dal distaccamento Valmadrera dei vigili del fuoco per le operazioni su strada: il giovane è stato recuperato a pelo dell’acqua del lago. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza in ospedale con ferite lievi. L’intervento è durato circa due ore.

https://www.laprovinciaunicatv.it/stories/lecco/circondario/schianto-alla-rocca-malgrate-lauto-si-ribalta-lui-tenta-fuga-finendo-o_3264524_11/