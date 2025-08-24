Tunisia: gas lacrimogeni sparati durante un matrimonio, muore lo sposo

Spread the love

La Procura di Medenine, nel sud della Tunisia, ha aperto un’inchiesta sulla morte di un giovane e sul ferimento di altri due, tra cui un bambino di nove anni, avvenuti la scorsa notte a Ben Guerdane, città di confine con la Libia. L’incidente è stato causato da uno spray, probabilmente gas lacrimogeni, sparato durante una festa di nozze.

Secondo diverse fonti locali, la tragedia è avvenuta mentre il corteo nuziale si stava dirigendo verso la casa della sposa. Durante la cerimonia, alcune persone armate di fucili da caccia hanno sparato gas lacrimogeni. Il colpo di arma da fuoco ha colpito lo sposo, un 33enne, in diverse parti del corpo, oltre a ferire il fotografo e un bambino. Una fonte medica ha confermato che lo sposo è arrivato all’ospedale di Ben Guerdane in condizioni critiche ed è morto poco dopo, nonostante gli sforzi di rianimazione. Gli altri feriti non sono in gravi condizioni.

Le forze di sicurezza hanno avviato le indagini per identificare i responsabili dell’esplosione, fuggiti dopo l’incidente

