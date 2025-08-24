domenica, Agosto 24, 2025
Ultimo:
Senza categoria

VIDEO – Maltempo sulla riviera romagnola – decine di interventi dei Vigili del Fuoco a Ravenna, Rimini e Forlì Cesena

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dalle 3 vigili del fuoco impegnati sul litorale romagnolo, per pioggia intensa e forte vento colpite le province di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena: decine di interventi per soccorrere persone in difficoltà nei sottopassi allagati, rimuovere alberi e cartelloni caduti, operazioni di prosciugamento.
Nel riminense, dove sono giunti rinforzi anche dai comandi di Forlì, le squadre hanno evacuato 23 persone da un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna per una pianta caduta sui binari, all’altezza di Bellaria-Igea Marina.
Nel ravennate i danni più rilevanti si registrano a Cervia e Milano Marittima, dove un forte vento ha provocato la caduta di numerosi alberi su autovetture e strade: in azione squadre locali e una proveniente dal Comando di Ravenna.
Vigili del fuoco al lavoro anche nei comuni costieri di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli (FC) per piante cadute su linee elettriche e in strada, allagamenti di sottopassi e garage interrati.

Potrebbe anche interessarti

Crolla un balcone a Somma Lombardo, intervengono i vigili del fuoco

Il Faro

Torre Piloti, tre anni all’ex comandante della Capitaneria di porto

Il Faro

Non c’è futuro senza anziani

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *