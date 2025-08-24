domenica, Agosto 24, 2025
VIDEO – Perde il controllo dell’auto, precipita nella scarpata e si schianta contro un albero: illeso per miracolo il conducente

Sono ancora al vaglio dei pompieri le cause dell’incidente, ma secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto andando a finire contro il guardrail per poi precipitare verso il basso. L’uomo è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario del 118 per gli accertamenti.

La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta con il supporto dell’autogru e ha recuperato il mezzo per riportarlo sulle sede stradale. Sul posto anche i carabinieri.

