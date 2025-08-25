lunedì, Agosto 25, 2025
Ultimo:
Decreti e circolariVigili del fuoco

Assegnazione temporanea ai sensi dell´art. 42 del D.P.R. 64/2012 di personale appartenente al ruolo di VF abilitati cinofili. Avvio interpello

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

In riferimento alla unita nota DCEMER n. 20529 del 14/07/2025, questa Amministrazione comunica l’avvio di un interpello volto a sopperire alla carenza di una unità cinofila appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco presso il Nucleo Cinofilo Liguria, con sede al Comando di Savona, per coprire il turno B della macro area interregionale di competenza.

Il personale interessato potrà presentare domanda di trasferimento temporaneo esclusivamente compilando di persona l’apposito modello online disponibile nella intranet, a partire dal 27/08/2025 e non oltre il 03/09/2025.

ALL.:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2025/08/Assegnazione-temporanea-ai-sensi-dell´art.-42-del-D.P.R.-642012-di-personale-appartenente-al-ruolo-di-VF-abilitati-cinofili.-Avvio-interpello.pdf

