Assegnazione temporanea ai sensi dell´art. 42 del D.P.R. 64/2012 di personale appartenente al ruolo di VF abilitati cinofili. Avvio interpello

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
In riferimento alla unita nota DCEMER n. 20529 del 14/07/2025, questa Amministrazione comunica l’avvio di un interpello volto a sopperire alla carenza di una unità cinofila appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco presso il Nucleo Cinofilo Liguria, con sede al Comando di Savona, per coprire il turno B della macro area interregionale di competenza.
Il personale interessato potrà presentare domanda di trasferimento temporaneo esclusivamente compilando di persona l’apposito modello online disponibile nella intranet, a partire dal 27/08/2025 e non oltre il 03/09/2025.
