Belluno, tragedia a Ponte Serra: il musicista Renato Pante precipita dal viadotto mentre si allaccia una scarpa e muore

Renato Pante, 61 anni, musicista molto conosciuto nel mondo bandistico del Triveneto, è morto domenica 24 agosto a Ponte Serra, nel comune di Lamon (Belluno). È precipitato dal ponte poco dopo le 9 del mattino ed è stato trascinato dalle acque del torrente Cismon. Alcuni automobilisti e turisti hanno assistito alla scena. L’uomo si sarebbe chinato vicino al parapetto per allacciarsi una scarpa e un attimo dopo, forse per una perdita di equilibrio o per un gesto volontario, è caduto nel vuoto. Sono stati proprio i presenti a lanciare l’allarme al 118.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco da Feltre e Belluno, carabinieri e personale sanitario con l’elicottero di Pieve di Cadore. Le ricerche, inizialmente difficili, hanno richiesto gommoni per la perlustrazione, un’autoscala per le calate in sicurezza e unità cinofile. Dall’alto non è stato possibile individuare il corpo. Solo l’arrivo dei sommozzatori da Venezia ha permesso di localizzarlo in una profonda pozza d’acqua sotto il viadotto. A riportarlo a riva è stato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

OPEN.ONLINE