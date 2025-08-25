Feltre: grande successo per il 24° Campionato Europeo dei Vigili del Fuoco tra le antiche mura della città

Spread the love

Sabato scorso la città di Feltre, nel cuore delle Dolomiti bellunesi, ha fatto da cornice al 24° Campionato Europeo dei Vigili del Fuoco di corsa su strada. L’evento si è svolto all’interno del prestigioso 36° Giro delle Mura di Feltre, con partenza alle 18.45 lungo un circuito cittadino di 5 km ripetuto due volte, costeggiando le storiche mura della città.

Alla gara hanno partecipato 96 vigili del fuoco, rappresentanti di 20 comandi italiani e di altre cinque nazioni europee: Francia, Polonia, Ungheria, Croazia e Spagna. Sul podio maschile è stato un atleta polacco, Ratajczyk Przemyslaw, a conquistare il primo posto, seguito da due connazionali. Il migliore tra gli italiani è stato Simi Gabriele del Corpo delle Giudicarie (TN), quinto, mentre Danesi Fabrizio del Comando di Verona si è piazzato all’ottavo posto.

In campo femminile, la Polonia ha dominato ancora, con Skibska Dorota vincitrice e un’altra connazionale al secondo posto. La prima italiana a salire sul podio è stata Nicoletti Roberta del Comando di Ravenna, che ha conquistato il terzo gradino.

A fare gli onori di casa il Comandante dei Vigili del Fuoco di Belluno, ing. Matteo Carretto, e il presidente della sezione locale dell’A.N.VV.F., Franco Magrin. Una serata che ha unito sport, competizione internazionale e un forte spirito di comunità, valorizzando le bellezze storiche di Feltre e il coraggio dei vigili del fuoco.

