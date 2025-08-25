lunedì, Agosto 25, 2025
Feltre: grande successo per il 24° Campionato Europeo dei Vigili del Fuoco tra le antiche mura della città

Sabato scorso la città di Feltre, nel cuore delle Dolomiti bellunesi, ha fatto da cornice al 24° Campionato Europeo dei Vigili del Fuoco di corsa su strada. L’evento si è svolto all’interno del prestigioso 36° Giro delle Mura di Feltre, con partenza alle 18.45 lungo un circuito cittadino di 5 km ripetuto due volte, costeggiando le storiche mura della città.

Alla gara hanno partecipato 96 vigili del fuoco, rappresentanti di 20 comandi italiani e di altre cinque nazioni europee: Francia, Polonia, Ungheria, Croazia e Spagna. Sul podio maschile è stato un atleta polacco, Ratajczyk Przemyslaw, a conquistare il primo posto, seguito da due connazionali. Il migliore tra gli italiani è stato Simi Gabriele del Corpo delle Giudicarie (TN), quinto, mentre Danesi Fabrizio del Comando di Verona si è piazzato all’ottavo posto.

In campo femminile, la Polonia ha dominato ancora, con Skibska Dorota vincitrice e un’altra connazionale al secondo posto. La prima italiana a salire sul podio è stata Nicoletti Roberta del Comando di Ravenna, che ha conquistato il terzo gradino.

A fare gli onori di casa il Comandante dei Vigili del Fuoco di Belluno, ing. Matteo Carretto, e il presidente della sezione locale dell’A.N.VV.F., Franco Magrin. Una serata che ha unito sport, competizione internazionale e un forte spirito di comunità, valorizzando le bellezze storiche di Feltre e il coraggio dei vigili del fuoco.

