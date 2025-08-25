Interventi sul territorio marchigiano – un decesso

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

USSITA – SOCCORSO A PERSONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti, Poco prima delle 15:00, in un sentiero sul Monte Pizzo Berro per il recupero di due persone in difficoltà.

Le squadre di Visso, Tolentino e Macerata, con il supporto dell’ elicottero Drago proveniente dal Reparto volo di Pescara, hanno recuperato i due escursionisti. Uno risultava esser deceduto a causa della caduta in un burrone.

Sul posto sanitari del 118 e personale del Soccorso alpino.

Dal Comando di Macerata

———————————————–

INCIDENTI STRADALI IN REGIONE – Nel pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti per due distinti incidenti stradali.

Il primo si è verificato a Chiesanuova di Trevi (MC), dove un’autovettura e un furgone si sono scontrati frontalmente: una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso di Macerata.

Il secondo incidente è avvenuto in località Cassero, nel comune di Camerata Picena (AN), e ha visto coinvolti una moto e un pick-up. Il motociclista, è stato trasferito in eliambulanza all’Ospedale Regionale di Torrette.

Le squadre dei Vigili del fuoco di Macerata e Ancona hanno messo in sicurezza le aree degli interventi, collaborando con il personale sanitario del 118.

Sul posto presenti anche i Carabinieri per i rilievi di legge.

Dai Comandi di Macerata e Ancona

———————————