Intervento di soccorso acquatico in località Dorio (LC)

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Nel primo pomeriggio di oggi, 25 agosto, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul Lago di Como, in località Dorio (LC), per la scomparsa di una persona di nazionalità tedesca che non è più riemersa dopo essersi tuffata per soccorrere i due figli caduti in acqua da una barca.

I bambini sono stati tratti in salvo, ma l’uomo risulta disperso. Sul posto sta operando il gommone del distaccamento Vigili del Fuoco di Dongo.

È stato attivato l’elicottero Drago del reparto volo Lombardia con a bordo il personale sommozzatore. Sono inoltre in arrivo anche i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto per supporto alle operazioni.

Le ricerche sono in corso. Seguiranno aggiornamenti.