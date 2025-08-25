Intervento di soccorso acquatico in località Dorio (LC)

lunedì, Agosto 25, 2025
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Nel primo pomeriggio di oggi, 25 agosto, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul Lago di Como, in località Dorio (LC), per la scomparsa di una persona di nazionalità tedesca che non è più riemersa dopo essersi tuffata per soccorrere i due figli caduti in acqua da una barca.
I bambini sono stati tratti in salvo, ma l’uomo risulta disperso. Sul posto sta operando il gommone del distaccamento Vigili del Fuoco di Dongo.
È stato attivato l’elicottero Drago del reparto volo Lombardia con a bordo il personale sommozzatore. Sono inoltre in arrivo anche i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto per supporto alle operazioni.
Le ricerche sono in corso. Seguiranno aggiornamenti.

