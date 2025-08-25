lunedì, Agosto 25, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Inteventi sul territorio comasco

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 2.00 intervento dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio per segnalazione incidente stradale in A59. All’arrivo in posto si riscontrava una vettura fuori strada all’uscita della Pedemontana a Villaguardia, conducente irreperibile. I VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza.

—————————————–

Intervento di soccorso tecnico urgente ieri sera poco dopo le 20 in Laglio SS340 via Regina per incidente stradale. Una vettura fuori controllo terminava la corsa contro una recinzione. Si segnala un ferito. Intervento di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco della sede centrale di Como

Potrebbe anche interessarti

Schemi criteri scrutinio per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale – accesso qualifica di Primo Dirigente ruoli tecnico-professionali e per promozione a Dirigente Superiore dei ruoli tecnico professionali.

Il Faro

Conferimento di incarichi dirigenziali e incarichi in temporanea reggenza.

Il Faro

Video – Cavallo salvato con l’elicottero sulle colline veronesi

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *