Inteventi sul territorio comasco
VIGILI DEL FUOCO DI COMO
Ore 2.00 intervento dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio per segnalazione incidente stradale in A59. All’arrivo in posto si riscontrava una vettura fuori strada all’uscita della Pedemontana a Villaguardia, conducente irreperibile. I VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza.
—————————————–
Intervento di soccorso tecnico urgente ieri sera poco dopo le 20 in Laglio SS340 via Regina per incidente stradale. Una vettura fuori controllo terminava la corsa contro una recinzione. Si segnala un ferito. Intervento di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco della sede centrale di Como