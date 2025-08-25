lunedì, Agosto 25, 2025
Toro in fuga, catturato a fatica dai vigili del fuoco

Il Faro
Un toro fuggito dal recinto ha provocato più di qualche grattacapo a San Lorenzo, in Val Pusteria.
L’episodio si è verificato poco dopo mezzogiorno. In seguito all’allarme, le squadre dei vigili del fuoco volontari si sono subito messe in azione per riportare la situazione sotto controllo, ma – come mostra un video – non senza difficoltà.

Il toro, di circa tre anni, aveva raggiunto la vecchia strada della Val Badia, mettendo in pericolo anche le auto in transito.  Il toro ha attraversato un fossato per sfuggire alla cattura (VVFF San Lorenzo )

Il toro in fuga ha persino attraversato un fosso per non farsi catturare. I vigili del fuoco lo hanno quindi inseguito a lungo per prati e campi, riuscendo infine a bloccarlo e a riportarlo al suo pascolo.

