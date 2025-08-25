VIDEO – Incendio a Battipaglia, coinvolto caseificio. Nube nera sulla zona, monitoraggio dell’Arpac

Spread the love

L’Arpac ha avviato i monitoraggi nella zona industriale di Battipaglia, nel Salernitano, dove ieri mattina un grosso incendio è divampato tra le sterpaglie e ha successivamente interessato un caseificio situato in via Bosco II; sul posto i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le forze dell’ordine. I tecnici della squadra dell’Area Territoriale del Dipartimento di Salerno sono intervenuti su richiesta dei Vigili del Fuoco e hanno installato diversi campionatori; al momento i valori sono nella norma. Le cause dell’incendio sono al momento al vaglio.

Le fiamme hanno raggiunto un caseificio di recente realizzazione, la cui attività lavorativa è stata di conseguenza compromessa. La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ha espresso “piena solidarietà all’imprenditore e a tutta la forza lavoro”, sottolinenando che il rogo è andato a colpire un settore importante per l’economia locale. “si tratta di una attività appena realizzata ed all’avanguardia – ha detto – in un settore come quello caseario che rappresenta una delle ricchezze del nostro territorio e che dà lavoro a diverse persone alle quali, anche, va la piena solidarietà della Amministrazione Comunale. L’auspicio è che le autorità competenti facciano rapidamente piena luce sulle cause dell’incendio ed i responsabili di questo ignobile atto siano chiamati a risponderne”. Il sindaco ha fatto inoltre sapere che “l’amministrazione comunale valuterà, sulla base della normativa e dei regolamenti comunali, tutte le strade per venire incontro alle esigenze immediate dell’imprenditore e consentire la rapida ripresa della attività casearia”.

