Molteplici interventi sul territorio marchigiano

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MONTEGIORGIO (FM) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 10:30 in via Croce di Via a seguito di un incidente che ha coinvolto un’autovettura e un autocarro. La squadra di Fermo ha provveduto a estrarre due persone rimaste incastrate all’interno dell’auto, successivamente affidate al personale sanitario del 118 e trasportate in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di legge.

La strada è rimasta chiusa per tutta la durata delle operazioni di soccorso.

Dal Comando di Fermo

———————————-

ACQUALAGNA (PU) – INCENDIO PANNELLI FOTOVOLTAICI

Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato in un impianto fotovoltaico di via dell’Artigianato.

Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei Vigili del fuoco con 8 automezzi giunti da vari distaccamenti della provincia. Sul posto anche il Nucleo NBCR (nucleare, biologico, chimico, radiologico) del Comando di Ancona per garantire la massima sicurezza nelle operazioni.

I Vigili del fuoco sono intervenuti, poco dopo le 10:00, in via dell’Artigianato per un incendio che ha interessato i pannelli fotovoltaici installati sul tetto di un’abitazione.

Sul posto le squadre di Cagli e Pesaro, con il supporto dell’autoscala, stanno operando per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area.

Dal Comando di Pesaro Urbino

————————–

TAVULLIA (PU) – INCENDIO AUTOVETTURA – Questa mattina, poco dopo le 8:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Strada della Rena per l’incendio di due automezzi parcheggiati nei pressi di un’abitazione.

La squadra di Pesaro, giunta sul posto con due autobotti, ha spento le fiamme con l’ausilio di liquido schiumogeno e messo in sicurezza l’area interessata.

Non si registrano persone coinvolte.

Sul posto la Polizia locale

Dal Comando di Pesaro Urbino

—————————————

MACERATA – INCENDIO AUTOVETTURA – Intorno alle ore 12:30 la prima partenza dei Vigili del fuoco di Macerata è intervenuta in contrada della Pieve per l’incendio di un’autovettura alimentata a metano.

Le fiamme stavano interessando anche una pianta sovrastante e la vegetazione circostante, ma sono state spente con l’utilizzo di liquido schiumogeno.

Sul posto due autobotti e un mezzo 4×4.

Non si segnalano persone ferite.

Intervenuta anche la Polizia locale.

Dal Comando di Macerata

——————————-

LORETO (AN) – INCIDENTE STRADALE – Intorno alle ore 13:00 i Vigili del fuoco sono intervenuti sull’autostrada A14, al km 243 in direzione nord, per un incidente che ha coinvolto due autovetture e un autocarro. La squadra di Osimo ha estratto una persona rimasta incastrata all’interno di un veicolo e l’ha affidata alle cure del personale del 118.

La carreggiata è rimasta chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza. Sul posto anche la Polizia autostradale.

Dal Comando di Ancona