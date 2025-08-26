Precipita con l’auto per 20 metri e finisce su un ponte: l’incidente è incredibile

Spread the love

Quando i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Masera ieri sera, lunedì 25 agosto, intorno alle 19:30 si sono trovati ad affrontare una scena surreale: un’autovettura che sembrava precipitata dall’alto, giaceva semidistrutta sul ponte che collega il centro abitato alla strada statale 337 della Valle Vigezzo.

Tra le lamiere dall’auto una donna poco più che 50enne: era uscita di strada da un’area privata che si trova sopra la strada comunale 71, precipitando per quasi 20 metri lungo la scarpata e finendo sul ponte del fiume Melezzo.

La donna assistita dal personale sanitario è stata trasportata in ospedale. I vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza l’automobile hanno rimosso gli elementi pericolanti sospesi fra cui alberi e barriere di protezione, travolti dall’auto durante la caduta.

