RICERCA DI PERSONA – attivata la procedura tramite il Centro operativo nazionale VVF per avere l’ausilio del ROV (sottomarino a comando remoto) dei vigili del fuoco

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Nel primo pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul Lago di Como, in località Dorio (LC), per la scomparsa di un uomo classe 1970 di nazionalità tedesca che non è più riemerso dopo essersi tuffato per soccorrere i due figli caduti in acqua da una barca.

I bambini sono stati tratti in salvo, ma l’uomo risulta disperso.

Sul posto ha operato il gommone del distaccamento Vigili del Fuoco di Dongo con l’ausilio dell’elicottero Drago del reparto volo Lombardia con a bordo il personale sommozzatore.

Questa notte la Guardia Costiera ha riferito di sorvoli notturni da parte di elicottero della Marina militare.

Le operazioni di ricerca continuano questa mattina con personale VVF comandi Como e Lecco distaccamento Bellano, elicottero VVF Malpensa e specialisti sommozzatori VVF provenienti da Milano.

È stata attivata la procedura tramite il Centro operativo nazionale VVF per avere l’ausilio del ROV (sottomarino a comando remoto) dei vigili del fuoco, in fase di arrivo da Cagliari, per la profondità del tratto di lago oggetto di ricerca stimata in 220 metri.

Presso la spiaggia di Dongo è presente il furgone UCL (unità comando locale) dei vigili del fuoco del comando di Como

———————————————–

Como, ore 15:10 – Intervento di soccorso animale per un rondinino in difficoltà – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:10, una squadra dei Vigili del Fuoco di Como, impegnata in attività di controllo di routine nei pressi dell’idroscalo, è stata allertata da alcuni passanti (una famiglia con 3 bambini) per la presenza di un piccolo rondinino caduto nelle acque del lago probabilmente a causa di un improvviso colpo di vento.

La squadra dei Vigili del Fuoco individuato l’animale è intervenuta e ha recuperato il volatile in difficoltà nei pressi dell’hangar dell’idroscalo, mettendolo in salvo con rapidità e competenza.

Una volta portato a terra, l’uccellino è stato asciugato accudito e riscaldato dagli stessi vigili del fuoco in attesa dell’arrivo della Polizia Provinciale, che ha poi provveduto al suo trasferimento presso un habitat protetto, dove riceverà le cure necessarie prima della reintroduzione in natura.