Scoppia un incendio nel suo garage, ustionato un 25enne: ha provato a portare fuori le bombole del gas

Un 25enne è rimasto ustionato in seguito all’incendio scoppiato nel suo garage ad Agnadello (in provincia di Cremona) nella mattinata di ieri, lunedì 25 agosto. Stando a quanto emerso, il ragazzo avrebbe notato le fiamme e avrebbe subito chiamato i vigili del fuoco, ma prima del loro arrivo avrebbe provato a portare fuori le bombole del gas che custodiva all’interno del box per evitare una possibile esplosione. Alla fine, il 25enne ha rimediato ustioni a braccia, schiena e testa e il garage ha comunque subito gravi danni. Dichiarato inagibile, probabilmente sarà demolito.

L’allarme è scattato intorno alle 9:30 del 25 agosto. Un 25enne ha telefonato ai vigili del fuoco dicendo di aver visto fumo nero e fiamme uscire dal suo garage in via Carlo Alberto Della Chiesa ad Agnadello. Preoccupato per la presenza di tre bombole di gas all’interno del box, il giovane avrebbe provato ad arginare le fiamme e a portarle fuori prima ancora dell’arrivo dei soccorsi. Il 25enne sarebbe riuscito a prenderne due, ma nel farlo ha rimediato gravi ustioni su più parti del corpo.

I vigili del fuoco si sono occupati poi di estinguere il rogo e portare al sicuro la terza bombola di gas, con un intervento durato in tutto circa un’ora e mezza. I sanitari, intervenuti con automedica e ambulanza, hanno prestato soccorso al 25enne e lo hanno trasportato in codice giallo con l’elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. Il giovane avrebbe riportato ustioni a braccia, schiena e testa, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti

