martedì, Agosto 26, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Vasto incendio in un bosco a Pareto: sul posto i Vigili del Fuoco anche con mezzi aerei

Il Faro
Spread the love

Pareto – Da ieri sera i Vigili del Fuoco stanno lavorando a Pareto per le operazioni di spegnimento di un vasto incendio che ha colpito un bosco. Stamane i pompieri sono tornati sul posto con mezzi aerei per soffocare eventuali focolai.
Nessuno è rimasto intossicato o ferito. Sarà, poi, da ricostruire la causa che ha portato allo sprigionamento delle fiamme.

https://www.alessandria24.com/2025/08/26/vasto-incendio-in-un-bosco-a-pareto-sul-posto-i-vigili-del-fuoco-anche-con-mezzi-aerei/

Potrebbe anche interessarti

Video – Bologna – incendio di mezzo pesante carico di legname

Il Faro

I Vigili del Fuoco hanno operato dal pomeriggio di ieri fino alla mezzanotte a Prevalle per l’incendio di un tetto

Il Faro

Incidente stradale, tra una moto ed un autovettura

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *