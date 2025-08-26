Spread the love

Pareto – Da ieri sera i Vigili del Fuoco stanno lavorando a Pareto per le operazioni di spegnimento di un vasto incendio che ha colpito un bosco. Stamane i pompieri sono tornati sul posto con mezzi aerei per soffocare eventuali focolai.

Nessuno è rimasto intossicato o ferito. Sarà, poi, da ricostruire la causa che ha portato allo sprigionamento delle fiamme.

https://www.alessandria24.com/2025/08/26/vasto-incendio-in-un-bosco-a-pareto-sul-posto-i-vigili-del-fuoco-anche-con-mezzi-aerei/