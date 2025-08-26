VIDEO -Incendio a Valona/ Con pale e rami di pino, l’esercito e i vigili del fuoco combattono le fiamme!

Spread the love

L’incendio nella pineta nella zona della centrale idroelettrica nel villaggio di Akërni a Valona continua con intensità e sono state aumentate le forze sul territorio per localizzarlo e spegnerlo.

Queste sono le immagini di un gruppo di militari e vigili del fuoco che combattono le fiamme nella pineta per spegnerle.

Con pale e rami di pino in mano, cercano di impedire la propagazione dell’incendio, mentre la lotta da terra appare difficile a causa delle dimensioni dell’incendio. Dalle 05:00, i vigili del fuoco e le forze dell’aeronautica militare si sono nuovamente mobilitati per spegnere le fiamme.

Il giorno prima, la situazione era diventata critica, poiché i forti venti avevano causato la propagazione delle fiamme su vaste aree. Il terreno, inoltre, rendeva difficile l’intervento con i mezzi antincendio. Almeno 4 elicotteri sono al lavoro per spegnere le fiamme dall’alto, 2 delle Forze Armate e gli altri due degli Emirati Arabi Uniti.