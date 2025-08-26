VIDEO – Tifone Kajiki – morte tre persone, ferite 10 – allagato Hanoi, danneggiando migliaia di case e risaie in tutto il Vietnam.

Spread the love

Almeno tre persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite dopo che il tifone Kajiki ha devastato la costa centro-settentrionale del Vietnam, hanno confermato le autorità martedì. La tempesta, che nel frattempo si è indebolita trasformandosi in una depressione tropicale dopo essersi spostata in Laos, ha lasciato ingenti danni al suo passaggio, con le autorità che hanno avvertito di continue forti piogge, inondazioni e frane nelle province settentrionali.

Secondo quanto dichiarato dal governo, quasi 7.000 case sono state danneggiate, 28.800 ettari di risaie sono stati inondati e 18.000 alberi sono stati abbattuti. Il tifone ha anche abbattuto 331 pali della luce, provocando interruzioni di corrente in diverse province, tra cui Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Thai Nguyen e Phu Tho.

Nella capitale Hanoi, martedì mattina le strade sono state gravemente allagate a causa delle forti piogge che hanno paralizzato il traffico e sommerso le auto fino ai tetti. Anche le zone residenziali dei quartieri più bassi sono state inondate, a pochi giorni dalla preparazione della città per ospitare la più grande parata per la Festa Nazionale degli ultimi decenni, in occasione dell’80° anniversario della fondazione del Vietnam.