Alto Garda: a fuoco un camion cisterna in galleria Pregasina, maxi intervento dei vigili del fuoco

Mattinata ad alta tensione lungo la Strada Provinciale 234 sull’Alto Garda, dove un principio d’incendio ha coinvolto un’autocisterna che trasportava gas GPL in transito lungo la galleria Pregasina, in direzione Ledro.

Una volta lanciato l’allarme, la circolazione è stata immediatamente interrotta per motivi di sicurezza in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco di Riva del Garda, Molina di Ledro e Concei, la cui tempestività ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi: infatti le fiamme sono rimaste circoscritte e fortunatamente non si è verificata alcuna esplosione.

Per estinguere le fiamme si è reso necessario l’invio di tre autopompe, una minibotte, un mezzo polisoccorso e un’auto comando, per un totale di venticinque i pompieri entrati in azione per circa un ora tra spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza dell’area.

