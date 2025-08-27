Ancora sbarchi migranti in Sicilia, oggi arrivati oltre 750

Spread the love

(ANSA) – LAMPEDUSA, 26 AGO – Altri 278 migranti sono giunti a Lampedusa dopo che le motovedette della guardia costiera hanno soccorso 4 imbarcazioni. Salgono a 13, con un totale di 634 persone, compresi nove minorenni e 26 donne, gli approdi sulla maggiore delle isole Pelagie a partire dalla mezzanotte. Con altri 117 migranti arrivati nel Siracusano sale complessivamente a 751 il numero di arrivi oggi nell’isola. Tutti i migranti arrivati a Lampedusa, dopo un primo triage sanitario al molo Favarolo, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola. (ANSA).