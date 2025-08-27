mercoledì, Agosto 27, 2025
cronaca

Auto finisce in un canale a Vignolo, tre persone salvate dai Vigili del fuoco

Il Faro
VIGNOLO – Un’auto con a bordo tre persone è precipitata in un canale nei pressi della centrale elettrica di Roccasparvera, poco prima delle 14 di mercoledì 27 agosto. L’incidente è avvenuto sul ponte lungo la provinciale 121, proprio al confine tra i Comuni di Roccasparvera e Vignolo.

All’arrivo sul posto i vigili del fuoco, intervenuti anche con il personale del nucleo speleo alpino fluviale e l’autogru, hanno constatato la presenza delle persone intrappolate nell’auto, immersa in acque profonde oltre un metro.

I Vigili hanno provveduto a estrarle e consegnarle alle cure dei sanitari del 118 che li hanno trasportati in ospedale a Cuneo; sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso.

