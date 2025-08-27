E’ morto Adriano Bracco ex Vigile del Fuoco

Spread the love

Cordoglio per la scomparsa dello storico pompiere, capo reparto in quiescenza, Adriano Bracco

Commossa la provincia di Imperia per la scomparsa all’età di 77 anni, di Adriano Bracco, capo reparto in quiescenza dei Vigili del Fuoco, mancato la scorsa notte presso l’ospedale di Imperia. Molti i messaggi di cordoglio sia da colleghi e ex colleghi che dalla Protezione Civile di Taggia di cui era stato volontario.

Bracco fu anche il primo presidente della sezione imperiese dell’associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. Molto e stimato e benvoluto lascerà un grande vuoto nella vita di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Bracco lascia la moglie Evita, i figli Laura e Lorenzo, i nipoti Federico, Riccardo e Matteo, la nuora Monica, il genero Tony, la sorella Giulena, il fratello Nicolino, i parenti e l’affezionata Ivana.

Il funerale verrà celebrato venerdì 29 agosto alle ore 15 presso la basilica santuario della Madonna Miracolosa di Taggia.

